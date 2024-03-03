"الناس للناس".. عبدالمعز: لابد ألا يأتي رمضان وبيننا جائع أو محتاج

شدد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على التسارع لفعل الخيرات، مرددا: "إنه ما أجمل أن نتسارع ونتسابق في فعل الخيرات في هذه الأيام".



وأضاف خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية" دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،: "ازرعْ جميلًا ولو فِي غَيرِ مَوضِعهِ فَــلا يَضيـعُ جَميــلٌ أينَمــا زُرِعــا إنَّ الجَميـلَ وإنْ طالَ الزَّمانُ بِـهِ فليــسَ يَحصـدُهُ إلَّا الَّـذي زَرَعـا".

وتابع: "بتعمل خير هتلاقي خير، فإن الله لايضيع أجر من أحسن عملا، ومفيش أجمل من إننا نتسارع ونتسابق في مثل هذه الأيام اللي بنستقبل فيها شهر رمضان".



وواصل: "عندنا مشروع وإنجاز لازم نتممه، يهل علينا رمضان بالخير واليمن والبركان والسرور، والناس كلها عندها نعمة الكفاف، مفيش حد عنده احتياج، فالناس للناس مادام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس مابين الورى رجل تُقضي على يده للناس حاجات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات".



واستطرد: "إحنا مش أموات، إحنا أحياء والناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون في بطن الأرض أحياء".