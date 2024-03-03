الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدبولى: نحرص على تذليل التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة فى الاستثمار بمصر

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا لدى مصر.

ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بالسفير الإيطالي، مؤكدًا اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بدولة إيطاليا، والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين، ومُعربًا عن التطلع لاستقبال جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا بالقاهرة في أقرب فرصة.

سفير إيطاليا يعرب عن تطلع رئيس وزراء بلاده لزيارة مصر

من جانبه أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة عن تطلع رئيسة وزراء بلاده لزيارة مصر، في إطار البناء على مجالات التعاون المُشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب مُتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية لكلا البلدين.

السفير الإيطالي يشيد بصفقة رأس الحكمة

كما أشاد السفير الإيطالي بالجهود المصرية الحثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآخرها النجاح في عقد صفقة تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، وهو ما يُمثل بادرةً إيجابيةً لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، واستكمال خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.

السفير الإيطالي يبحث سبل التعاون مع مصر فى دعم الأمن الغذائي

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في إطار تنفيذ مقترحات التعاون في قطاع الزراعة، وسُبل دعم الأمن الغذائي لمصر، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء الحرص على تذليل كل التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر، والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين، وذلك في القطاعات المُستهدفة وفق الأولوية التي تمنحها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى مصر

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