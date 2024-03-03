الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات المتحدة رمضان 2024.. الحشاشين لـ كريم عبد العزيز

الحشاشين
الحشاشين

يلعب كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، في مسلسل الحشاشن ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.


مسلسل الحشاشين 


بطولة :كريم عبد العزيز -  فتحي عبد الوهاب -  نيقولا معوض-  ميرنا نور الدين -  أحمد عيد
تأليف: عبد الرحيم كمال
إخراج: بيتر ميمي
إنتاج شركة سينرجي
التصنيف: (تاريخي)

https://fb.watch/qAd3Ld4CqF/?mibextid=Nif5oz

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس البرومو الدعائي لمسلسل الحشاشين في إطار الحملة الدعائية للعمل. 

وحقق برومو مسلسل الحشاشين أصداء واسعة بين الجمهور حيث تخطت نسبة مشاهدته المليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

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