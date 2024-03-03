منسق مشروع مسار العائلة المقدسة: مصر تمتلك مقومات السياحة الصحية

أكد المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والاثار والمنسق الوطنى لمشروع مسار العائلة المقدسة أهمية مؤتمر الدولي للسياحة الصحية، مشيرا الى ان هناك مبادرات شخصية من المستثمرين في السياحة الصحية سواء الطبي أو الاستشفائية.

وأوضح الجندي على هامش المؤتمرالذي يعقد حاليا بالعاصمة الادارية، أن مصر من أكبر الدول في العالم التي تملك مقومات السياحة الصحية، معربا عن تفاؤله لنجاح منتج السياحة الصحية في مصر.

السياحة الصحية تتضمن تنظيم برامج ترفيهية للمرافقين للمريض.

وشدد على ضرورة العمل وفق مسار وطني منضبط بمعايير عالمية، مشيرا إلى أن هناك مبادرات شخصية للقطاع الخاص وحقق بالفعل بعض النجاحات في هذا المجال.

وأوضح أن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية ينظم العلاقة بين جناحي السياحة الصحية وهما الطبي والاستشفائي، مشيرا إلى أن السياحة الطبية تتولاها بنسبة كبيرة تصل الى 80 % وزارة الصحة، و20 % لوزارة السياحة تعمل بها، من خلال عمل برامج ترفيهية للمرافقين للمريض.



وأشار إلى أنه هناك ربط بين رحلة العائلة المقدسة والسياحة الصحية، خاصة وأن الفئة المستهدفة لرحلة العائلة المقدسة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وبالتالي تلك الشريحة تحتاج إلى سياحة الاستشفاء ويمكن استغلال مصادر الاستشفاء الموجودة بجوار مواقع رحلة العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن هذا يعد هدف قومي، بإدماج المنتجات وتعظيم العائد وإطالة مدة الإقامة.

وأشار إلى أن هناك العديد من مصادر السياحة الاستشفائية بجوار مواقع العائلة المقدسة مثل نبع الحمراء بوادي النطرون والتي تعد ثاني أكبر بحيرة مالحة في العالم بعد البحر الميت، وكذلك "المسار الوطني لاطلاق منظومة السياحة الصحية"، من أجل حوكمة هذا العمل لأن هناك استثمارات يجب أن تكون ضمن الإطار الشرعي للدولة من أجل ضمان توزيع هذا المنتج على المجتمع والخدمات والطرق التي تقوم بها الدولة.