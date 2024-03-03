الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تقرير دولي: القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا على مسار المهارات بالمنطقة العربية

الاسكوا
الاسكوا

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن القوى العاملة الماهرة تمثل أساسًا متينًا لتعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحقيق نموها المستدام، مما يمنحها القدرة على تبني التكنولوجيا الجديدة وتحفيز الابتكار، والاستثمار في تنمية المهارات لا يعزز قدرة الشركات على التكيف فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تعزيز فرص التعلم مدى الحياة الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي الهدف (8)، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف (9) وتساعد تنمية المهارات على نحو عادل وشامل ومراع للمساواة بين الجنسين على التقليل من أوجه عدم المساواة، وتمكين المرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتسريع تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفًا.

"الإسكوا": الليرة اللبنانية تفقد أكثر من 98% من قيمتها في 2023

وأوضح تقرير صادر عن "الإسكوا" حصل موقع "الدستور" على نسخة منه، أن القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا على مسار تنمية المهارات نظرا لقدرته الفريدة على تحديد المهارات المطلوبة في مجالاته المختلفة، ومساهمته في تصميم برامج التدريب وتنفيذها، وتدرك الحكومات وكيانات القطاع الخاص في المنطقة العربية على نحو متزايد الأهمية الاستراتيجية لتنمية المهارات في دفع عجلة التقدم الاقتصادي. 

وتتزايد جاذبية المبادرات التي تعزز التعلم مدى الحياة والتدريب والتعاون بين القطاعات والمؤسسات التعليمية، غير أن الاستثمار في قدرة الشركات على تنمية المهارات لا يزال غير كاف، فمعدل التدريب النظامي للموظفين منخفض عمومًا، ولا سيما في الشركات الصغيرة، ولا يوفر سوى عدد قليل من الشركات التدريب المهني أو أنواعًا أخرى من مبادرات التعلم أثناء العمل الموجهة للطلاب.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أنه من خلال مواءمة جهود تنمية المهارات مع الحاجات المحدّدة لسوق العمل، تستطيع الشركات والدول زيادة الابتكار، ورفع مكاسب الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. ويمكن أن تساعد تنمية المهارات أيضًا على تعويض النقص في التعليم، وتوليد أجور أعلى للعمال، وتحسين مستويات المعيشة.

الامم المتحدة الأمم المتحدة الاقتصادية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإسكوا القوى العاملة القدرة التنافسية المهارات

مواد متعلقة

"الإسكوا": الليرة اللبنانية تفقد أكثر من 98% من قيمتها في 2023

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هددوه بتصويره عاريا.. نص التحقيقات في مقتل يمني الجنسية (مستندات)

تسليم جثمان حلمى بكر لنجله.. والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

إقامة أكبر منتجع سياحى استشفائى على 40 فدانًا بالقاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين