وزيرة الهجرة: نساء مصر يقدمن دورًا عظيمًا من أجل التواصل مع الجاليات

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، ضرورة العمل على تعزيز مكانة ودور المرأة في جميع المجالات ومختلف المواقع؛ لضمان التوصل إلى حلول لمختلف القضايا العالقة، منوهة بأن نساء مصر بالخارج يقدمن دورًا عظيمًا في تسهيل مهمة الوزارة خلال تواصلها مع مختلف الجاليات المصرية، حيث تستطيع المرأة جمع المصريين بالخارج وتمكين الوزارة من أداء عملها.

وشددت الوزيرة سها جندي، خلال كلمتها بقمة المرأة المصرية 2024 التي انطلقت، اليوم الأحد، بالقاهرة على أهمية استثمار الأفكار النسائية القادرة على ابتكار الأفكار للتوصل إلى الحلول المناسبة للمشكلات.

14 مليون مصري بالخارج

وقالت إن هناك نحو 14 مليون مصري بالخارج، وتمثل المرأة نسبة كبيرة في هذا العدد تتراوح من الثلث إلى النصف، مشيرة إلى أن المرأة المصرية ما زالت تقدم دورًا عظيمًا على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.

وأضافت سها جندي، أن الفترات الأخيرة شهدت عددًا كبيرًا من الكوارث والأزمات التي أبرزت دور المرأة المحوري في التعامل مع تلك القضايا، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية مرورًا بالأزمة في السودان والكوارث الطبيعية مثل الزلازل في سوريا وتركيا والمغرب والإعصار في ليبيا وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن كل تلك الأزمات أظهرت الدور المحوري للمرأة في التعامل مع الأزمات والكوارث بطريقة تستطيع من خلالها وضع الرؤى والأفكار لتجاوز التحديات.

وتابعت أن وزارة الهجرة تتواصل بشكل يومي مع الجاليات المصرية بالخارج بمختلف الطرق الممكنة سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو اجتماعات "الفيديو كونفرانس" أو من خلال الزيارات الخارجية للوزارة؛ للوقوف على مشكلاتهم وحلها وربط تلك الجاليات بالوطن الأم وتعزيز فكرة الانتماء والولاء.

وأبرزت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعامل والتواصل بشكل أسبوعي مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تتجاوز المائة جالية في مختلف مناطق العالم، وذلك لمناقشة التحديات والمسائل العالقة والوصول للحلول لتخطي المشكلات.

ونبهت إلى أن خلايا الأزمة في وزارة الهجرة استطاعت الوصول إلى كل مصري بالخارج، خاصة في مناطق الأزمات مثل السودان وكان للمرأة دور كبير في ذلك.

وحول دور المرأة في مسألة الهجرة غير الشرعية، أوضحت أن المرأة تؤدي دورًا عظيمًا وحاسمًا في تلك القضية، حيث تساعد الوزارة في مواجهة التحديات بالتعاون مع كل الجهات لإيجاد الحلول والوسائل البديلة لتلك الظاهرة التي أضحت كابوسًا، منوهة بأن الوزارة وجدت الأم المصرية هي المؤثر الحيوي بالنسبة لحياة أبنائها وأسرتها بشكل عام، وهي القادرة على إقناع المقبلين على الهجرة غير الشرعية بالعدول عن الفكرة حفاظًا على مستقبلهم وحياتهم.

وجددت الوزيرة سها جندي، في ختام كلمتها بالمؤتمر، التأكيد على ضرورة العمل على تمكين المرأة وتدريبها وتعزيز دورها، بما يسمح بدفع عجلات التنمية في المجتمعات.

ويعقد المؤتمر بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، ووزراء التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والهجرة سها الجندي، والتضامن الاجتماعي نيفين القباج، والثقافة نيفين الكيلاني، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برجر.