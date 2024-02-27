وزيرة الهجرة تتابع إجراءات تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج

استقبلت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس أشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، والأستاذ مروان يونس الشريك التنفيذي، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة زيلا كابيتال، لبحث سبل التعاون المشترك بشأن إسهامات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية وتعزيز الاقتصاد المصري.

التواصل مع المستثمرين المصريين

ياتي هذا في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج من أجل تسهيل عملهم ودخولهم للأسواق المصرية وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

حضر اللقاء الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.

شركة استثمارية مساهمة

وقالت الوزيرة، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الهجرة في تعزيز التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج من أجل تسهيل عملهم ودخولهم للأسواق المصرية وتذليل أي عقبات قد تواجههم، إلى جانب مناقشة إحدى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، وهي إنشاء شركة استثمارية مساهمة تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهي التوصية التي حظيت بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وتابعت أنها سبق وعقدت لقاءات افتراضية مع عدد من المستثمرين المصريين بالخارج، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، وإنشاء شركة قابضة تدير استثمارات في عدة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية متنوعة، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا، ومن بينها الاستثمار العقاري والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك في قطاعات السياحة والصحة والتعليم.

واستمعت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ عن المقترحات المقدمة، وعرض خطة الشركة الاستثمارية بشأن العديد من القطاعات ومنها الزراعية والسياحة والمنشآت الفندقية، حيث تم التأكيد أن هذه الشركة ستكون نواة للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج.

وعرض كل من دوس ويونس، كل ما يتعلق بالشركة وما تريده من دعم من وزارة الهجرة بشأن المصريين بالخارج، والإشارة إلى أنه هناك تواصلا مع الهيئة العامة للاستثمار لتذليل كافة العقبات المتبقية من أجل ظهور كل هذه المشروعات المقترحة للنور والاستفادة منها.

وأكدت وزيرة الهجرة، استعداد الحكومة لمنح الشركة والمشروعات التي تنفذها جميع الحوافز اللازمة ما يسهم في تعزيز جذب النقد الأجنبي للداخل.

مشروعات الصندوق السيادي

وقال الأستاذ مروان يونس، الشريك التنفيذي، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة زيلا كابيتال، إن الشركة الاستثمارية يشارك فيها المصريون العاملون بالخارج برأسمال يبلغ نحو مليار دولار، وتستهدف الارتقاء بالخدمات وبناء المزيد من المنشآت الفندقية الهادفة إلى زيادة عدد الغرف السياحية المصرية منها في عدد من المناطق، مشيرا إلى أنهم قد اضطلعوا على المشروعات لدى الصندوق السيادي (بناء على الاجتماع الافتراضي الذي نظمته وزارة الهجرة لهم لتعريفهم بالمطروح من مشروعات لدى الصندوق) وعلى استعداد للتعاون معه.

ووجه دوس ويونس، الشكر إلى وزيرة الهجرة على الدعم الكبير الذي قدمته لتسهيل كافة العقبات من أجل تحقيق تطلعات الشركة واستفادة المصريين بالخارج منها، والتأكيد أن مصر الآن تبني دولة جديدة، ولابد من مساندة أبناء الوطن في هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم بأكمله تحديًا كبيرًا أثّر على الاقتصاد الدولي، والإشارة إلى أن قوة الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.

وخلال اللقاء، تم الحديث عن المشروعات السياحية بجنوب سيناء وما تشهده من تنمية كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإشارة إلى أنه لابد من الاستفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها هناك وتنفيذ استثمارات بها، حيث لفتت وزيرة الهجرة إلى أنها على استعداد كامل لتقديم كل الدعم لهم لتنفيذ تلك المشروعات التي من شأنها توفير فرص عمل ضخمة للشباب وزيادة عدد الغرف الفندقية.