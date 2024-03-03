الأحد 03 مارس 2024
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الثقافة

بحضور محمد رياض.. "العادلون" يستكمل عروضه على مسرح الطليعة وسط إقبال كبير

العرض المسرحي العادلون
العرض المسرحي العادلون

لليوم الثاني على التوالي، استكمل العرض المسرحي "العادلون" للمخرج محمد فاضل القباني، تقديم عروضه على مسرح الطليعة بوسط البلد، حيث شهد العرض حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ورفع العرض في ثانِ لياليه لافتة كامل العدد.

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وشهد ثان ليالي "العادلون" حضور عدد من النجوم والشخصيات الفنية، من بينهم: النجم الكبير محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والنجم محمد صلاح آدم، والناقدة الدكتورة ياسمين فراج أستاذ الموسيقى بأكاديمية الفنون، والإعلامي والروائي الكبير محمود الورواري، والكاتب المسرحي عماد مطاوع، والناقد الدكتور رضا عطية.

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والعرض المسرحي "العادلون" إنتاج التجارب النوعية بالإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عن رائعة الأديب الفرنسي ألبير كامو، أعده مسرحيًا الكاتب والصحفي محمد عبد الرحمن، وإخراج محمد فاضل القباني، ديكور وملابس: سماح نبيل، إضاءة: محمد الطايع، تأليف موسيقي: محمد خالد، مخرج منفذ: ياسر الوكيل، مدقق لغوي: أحمد سعيد، فوتوغرافيا: عادل صبري، فيديو: جرجس صبحي - مريم سليمان، هيئة الإخراج: مروان عثمان - محمد ياسر - عمر عزيز - هدير السيد - مي شاهين.. تمثيل: رامي نادر، خالد رأفت، السعيد قابيل، هدير طارق، عبد الرحمن كمال، محمد فاضل.

وتدور أحداث العرض في إطار فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطنيين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني، ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.

العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
العادلون محمد فاضل لعرض المسرحي العادلون مسرح الطليعة العرض أكاديمية الفنون محمد رياض

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