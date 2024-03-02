أسامة كمال: إسرائيل أسوأ مما نظن.. ويبدعون فى قتل الفلسطينيين

قال الإعلامي أسامة كمال إن الضغط الدولي لا يمنع جرائم الاحتلال الإسرائيل لأنها في حماية الفيتو الامريكي، مشيرًا إلى أن اسرائيل تبتكر و"تفتكس" كل يوم جرائم جديدة لم نراها على مدى التاريخ.

أسامة كمال: الإسرائيليون وحوش غير آدمية

وأضاف "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "إسرائيل يقدمون كل يوم دليلًا أنهم وحوش غير آدمية ومحو أسر بالكامل من السجلات في غزة".

وأشار إلى أن إسرائيل دائمًا أسوأ مما يظن ومبدعة في القتل وسفك الدماء وإظهار وحشيتها للعالم، متابعًا: "بأي منطق ترتكب مجزرة ضد مدنيين ينتظرون مساعدات في شارع الرشيد، ولا يمكن لأحد في العالم أن يتصور بأن هناك قوة على وجه الأرض تستمع بقتل الأبرياء وهم ينتظرون الطعام والشراب".

وتابع: "مجزرة الطحين التي قتل فيها الاحتلال 112 فلسطينيًا كانوا في انتظار المساعدات، ودماؤهم اختلطت بالدقيق الذي كان سيغيثهم إنسانيًا"، مؤكدًا أن ما فعله الاحتلال رسالة همجية، مضيفًا: "إسرائيل جعلت المجزرة أمام الجميع "على عينك يا تاجر.. مبسوط يا ضمير العالم".

وأوضح أن إسرائيل أصدرت بيانًا كاذبًا تنفي فيه مسئوليتها عن مجزرة الطحين، وأنهم ليسوا السبب والتدافع هو السبب وهذا كذب رسمي".

واستكمل: "مرت قافلة مساعدات عبر مكان لتمركز الجيش الإسرائيلي في غزة"، مؤكدًا أن "بي بي سي" مستندة لفيديوهات نشرها الاحتلال الإسرائيلي أثبتت تورط إسرائيل في مجزرة الطحين بغزة، موضحًا أنه تم إطلاق النار تم بشكل مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الاحتلال منع وصول المواطنين لنقل المصابين.