"تصدوا معنا".. 400 شاب وشابة يشاركون في لقاء حواري لوزارة الشباب بالبحيرة

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة "تصدوا معنا"، اليوم السبت، اللقاء الحواري «تصـدوا معنا»، بقصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بمشاركة 400 شاب وشابة، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التوعوية التي تعقدها الوزارة لمجابهة الشائعات بجميع محافظات الجمهورية؛ نحو بناء الوعي والفكر لدى النشء والشباب.

وذكرت الوزارة أن اللقاء يأتي في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث علي نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة.

جاء ذلك بحضور إسماعيل الفار، مساعد الوزير والمشرف على قطاع الشباب، ومحمد بدر سكرتير عام محافظ البحيرة، والدكتور محمد حسن، معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، والدكتور أحمد عبدالمجيد، خبير الاتصال السياسي والعلاقات الدولية، الدكتور جمال رائف الكاتب والباحث السياسي.

وذكر المشاركون أن الشائعات عبر الإنترنت تكتسب زخمًا بسبب عوامل عدة، أهمها: سرعة واتساع نطاق الانتشار عبر الشبكات الاجتماعية، وسهولة تجهيل مصدر الشائعة ومن يقف خلف إطلاقها، خصوصًا مع انتشار الحسابات الوهمية على مواقع التواصل، وتوافر تقنيات تزييف الصور والفيديوهات، لإضفاء صدقية مزيفة على محتوى الشائعة تساعد على انتشارها.

وجرى الحديث عن أهمية زيادة الوعي المجتمعي، ونشر روح الثقافة والمعرفة، لتعويد العقول على المحاكمة، وعدم الانجرار وراء الشائعات بطريقة غير واعية، وأن الوعي والالتزام والإخلاص للوطن، وتحمل المسؤولية الوطنية، هو السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات والقضاء عليها، لأنها تمثل سمومًا قاتلة.

وطالب المشاركون في اللقاء، بضرورة تشديد عقوبة مروجي الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل، مؤكدون أهمية الوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بث الهلع في النفوس، والعمل على زيادة الوعي، بعدم تصديق كل ما ينشر من أكاذيب عليها، والرجوع إلى الجهات المسؤولة في الدولة، ومعظمها لديها حسابات نشطة على هذه المواقع، أهمية دور الإعلام في نشر الوعي، وطمأنة الجمهور بنشر الحقائق التي تعلنها الجهات الرسمية بصفة مستمرة.