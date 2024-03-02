"شكرًا يا مصر".. فلسطينيون يشيدون بإجراءات دخولهم عبر معبر رفح بسهولة (فيديو)

أشاد عدد من المواطنين الفلسطينيين بإجراءات دخولهم إلى مصر عبر معبر رفح بكل سهولة.

واستعرض برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" ردود أفعال الفلسطينيين بعد دخولهم مصر عبر المعبر.

وقال أحد المواطنين الفلسطينيين لكاميرا "الحياة اليوم" إن الإجراءات كانت سهلة جدًا ومميزة، متابعًا: "الحمدلله كان في استقبال من الهلال الأحمر المصري وتطعيم للأطفال" مؤكدًا أن المعبر يقدم خدمات جيدة جدًا.

فيما قالت سيدة فلسطينية: "إحنا كفلسطينيين نشكر الشعب المصري على دوره معنا، المصريون وقفوا معنا في وقت الأزمة والعدوان الصهيوني على أهل غزة"، مؤكدة أن الشعب المصري استقبل الجرحى الفلسطينيين واستطاع إرسال المساعدات لأهالي غزة.

وأضافت: "إحنا كشعب فلسطيني دم واحد مع الشعب المصري، ومهما حاول البعض يدخلونا في متاهات إحنا ما بنصدق، وإن شاء الله كلنا نحرر الأقصى، والشعب المصري دائمًا يقف معنا".

وقالت امرأة فلسطينية أخرى: "أنا قادمة من غزة على مصر، ومصر بلدنا الثاني ومصر أم الدنيا والوطن العربي كله، دائمًا نجد المعاملة الرائعة في مصر في جميع الأماكن".