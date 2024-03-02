الخشت: 3 كليات جديدة فى طريقها إلى الاعتماد الدولى قريبًا

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته على فيسبوك، حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولى من هيئة AHPGS الألمانية

‏ACCREDITATION AGENCY IN HEALTH AND SOCIAL" SCIENCES" لبرنامج بكالوريوس التمريض.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، المجتمع الجامعي بحصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي، مؤكدًا أن الاعتماد الدولي لكليات ومعاهد ومستشفيات الجامعة من الهيئات العالمية الكبرى يؤكد نجاح جامعة القاهرة في مبادرة سد الفجوة المعرفية مع العالم المتقدم، والتي تم إطلاقها في يوليو عام 2021.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أنه سبق الاعتماد الدولي لكليات الإعلام والطب البيطري والعلاج الطبيعي، كما تم الاعتماد الدولي لأقسام ومعامل ومستشفيات أبرزها قسم العمارة، وقسم جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى مجموعة من معامل كليات الطب والزراعة والهندسة، واعتماد مستشفى 500 500 كمستشفى خضراء، إلى جانب الاعتماد الدولي والمحلي لعدد 19 برنامجا دراسيًا بعدد من الكليات، والحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية "الأيزو".

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والاقتصاد والعلوم السياسية، في طريقها إلى الاعتماد الدولي قريبًا.

وفي سياق آخر أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

ووجه رئيس جامعة القاهرة التهنئة لأسرة كلية التمريض على الجهد الكبير المبذول للنهوض بالكلية والارتقاء بها مما أهلها للحصول على الاعتماد الدولي، مثمنا إشادة هيئة الاعتماد الألمانية بإمكانات كلية التمريض وقدرة نظمها التعليمية على المنافسة مع أرقى الجامعات.

وقال الدكتور محمد الخشت، نواصل استراتيجيتنا فى اعتماد كل كليات الجامعة دوليا، ونجحنا حتى الآن في اعتماد أربع كليات وعدد من البرامج والأقسام العلمية، مضيفًا أن حصول كلية التمريض على الاعتماد الدولي من هيئة AHPGS الألمانية يُمثل تقييمًا مرجعيًا دوليًا للجودة في التمريض، ويؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في مجال التمريض، وبالتالي يسهم في رفع مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.