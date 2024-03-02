السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

حسام حسن
حسام حسن

استقر حسام حسن، المدير الفني لـمنتخب مصر، على ضم عدد من الوجوه الجديدة في معسكر المنتخب المقبل المقرر له يوم 13 مارس الجاري استعدادًا لدورة الإمارات الودية التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 26، مارس بمشاركة 4 منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا، على أن يبدأ المنتخب مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس، وفي حال الفوز سيواجه الفائز من تونس وكرواتيا يوم 26.

ووفقا لمصدرداخل الجهاز الفني، أن حسام حسن استقر على ضم وجوه جديدة قد تصل إلى 5 أو 6 لاعبين للتواجد في معسكر المنتخب المقبل، بعد إعجابه بمستواهم الفني، وخاصة أن حسام حسن ينوي النزول بمعدل الأعمار خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "الدستور" أنه من ضمن الوجوه الجديدة التي يفكر حسام حسن في ضمها أحمد أمين قفة، مهاجم إنبي ومحمد شكري الظهير الأيسر لسيراميكا وحسين الشحات، لاعب الأهلي، ومصطفي شوبير، حارس مرمي الأهلي، الذي تألق بشكل لافت للنظرمع فريقه، بالإضافة إلى رمضان صبحي، لاعب بيراميدز وأحمد عاطف، مهاجم فيوتشر.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذى تمت إقالته من منصبه، عقب إخفاق الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية، وخروجه من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية وعدم تحقيقه فوزًا وحيدًا في البطولة بالتعادل فى ثلاث مباريات والخسارة في دور الـ16.

وينطلق معسكر المنتخب يوم 13 مارس بمشاركة جميع اللاعبين المحليين بعد استقرار رابطة الأندية على تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في الدوري، التى كان مقررًا لها يوم 15 مارس، لتعارضها مع معسكر المنتخب وتمسك حسام حسن بتأجيل المباراة لوجود جميع اللاعبين المحليين من بداية المعسكر على أن يلحق اللاعبون المحترفون بالمعسكر يوم 18 وهو موعد انطلاق الأجندة الدولية.

معسكر المنتخب دورة الإمارات الودية حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا نيوزيلندا تونس

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