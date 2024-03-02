السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تختتم فعاليات "المشروع القومي لتأهيل وتوعية القيادات الطلابية"

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية لتنمية الشباب

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعات طنطا المنصورة ، حلوان،  قناة السويس ، جنوب الوادي ، بني سويف ، الفيوم ، كفرالشيخ ،" بمشاركة  ٢٥٧٦ قيادة طلابية من إجمالي  ١٦١ كلية داخل  ٨ جامعات .
كتالي:

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته،  وسعياً منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.

ويهدف المشروع القومي الي إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات ، زتشجيع شباب الجامعات علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، رفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات، وإطلاع القيادات الطلابية على مايدور بالساحة العالمية من موضوعات علي رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة ، بالإضافة الى دعم الأفكار  البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

وتضمن المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بكليات كل جامعة وكذا ورش عمل في عدة موضوعات منها (اللائحةالطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي) ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كلا في تخصصه.

كما تضمن المشروع لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها - ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية ، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الإستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، اجتماعات المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي الرياضي للجامعات لليوم الثاني علي التوالي، بمدينة لوزان في سويسرا، بحضور السويسري ليونز ايدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ولفيف من والأعضاء علي المستوي الدولي وكافة الاتحادات المحلية والإقليمية.


تصدرت مناقشات اليوم في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، سُبل النهوض بالرياضة الجامعية في كافة الاتحادات القارية، ومناقشة واستعراض الاستحقاقات الخاصة بالرياضة الجامعية، والتي تمتد إلي الألعاب الرياضية الجامعية الصيفية وكذلك الشتوية، وأهم الأحداث الرياضية 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجامعات طنطا المنصورة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

وزير الرياضة: نهائى كأس مصر فى السعودية.. وندعم حسام حسن لإعادة البطولات لمصر

الأكثر قراءة

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

بعد 5 أشهر على الحرب.. هل دمر الاحتلال الإسرائيلى قدرات حماس؟

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

موعد ومكان صلاة الجنازة على الموسيقار حلمي بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود