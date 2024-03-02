السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طارق عبد العزيز ومصطفى درويش.. فنانون باقون بأرواحهم في دراما رمضان 2024

الراحلون مصطفى درويش
الراحلون مصطفى درويش وطارق عبد العزيز

على الرغم من غيابهم عن عالمنا إلا أنهم سيطلوا على شاشة التلفاز في شهر رمضان المبارك في هذا العام 2024 طلتهم المرحة التي اعتدنا عليها وافتقدناها، لتجدد مشاهدتهم ذكرهم والترحم عليهم في شهر رمضان، هما النجوم الراحلون الفنان طارق عبد العزيز والفنان مصطفى درويش.

طارق عبد العزيز في “وبقينا 2”

إذ سيطل الفنان الراحل طارق عبد العزيز في رمضان هذا العام 2024 على الشاشة في عمل جديد من خلال ظهوره في مسلسل "وبقينا2" الذي كان القدر سببًا في عدم استكماله دوره فيه.

وكان قد توفي الفنان طارق عبد العزيز منذ شهور خلال تصويره أحد مشاهده في المسلسل، مما سبب صدمة كبيرة لكل زملاؤه وللوسط الفني،.

ومسلسل "بقينا اتنين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، ويتناول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، وذلك في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وما يسببه ذلك نفسيًا على كل أطراف الأسرة.

أبطال مسلسل “وبقينا2"

 وأبطال المسلسل هما الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف،  ويشاركهما البطولة إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، والفنان الراحل طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والمسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبوذكري.

“مصطفى درويش في ”كامل العدد+1" 

ومثلما كان الفنان الراحل مصطفى درويش أحد العناصر الهامة في نجاح مسلسل "كامل العدد" الذى عرض الجزء الأول منه رمضان الماضى 2023، وما حققه من نجاح كبير في تجسيده لشخصية "عمر"، يكرم صناع المسلسل "درويش" هذا العام باستكمالهم العمل بإطلاق الجزء الثاني منه كامل العدد + 1، من خلال تسمية طفل دينا الشربيني وشريف سلامة خلال أحداث مسلسل كامل العدد + 1 باسم "عمر"، بالإضافة إلى ظهور صورته في الخلفية خلال البوسترات التشويقية للعمل، وكذلك تجسيد الفنانة ميمي جمال دور والدته، ليرحل الجسد وتبقى الروح حاضرة في شهر رمضان شهر الرحمة.

أبطال مسلسل كامل العدد+1

ومسلسل كامل العدد +1 من بطولة الفنانين دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمى جمال، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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