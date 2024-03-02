31 ورشة تدريبية في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى" بمطروح

نفَّذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، 31 ورشة تدريبية في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّى»، وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن وزارة الشباب والرياضة تدعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، إيمانًا منها بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

وأضاف أن تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى" داخل مراكز الشباب خطوة مهمة في سبيل تمكين الفتيات في مصر، وتسهم في توعية الأهالي بأهمية تمكينهن والتوعية بأهمية ذلك، وتزويدهن بالمهارات اللازمة للمساهمة في هذا التمكين تحت إشراف إسلام السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّى»، بمراكز شباب محافظة مطروح.