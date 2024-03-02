السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة شخصين بسبب سقوط سيارة ملاكي بإحدى الترع فى أجا بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، إثر سقوط سيارة ملاكي في مياه إحدى الترع بطريق شبراويش كفر المندرة، مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

البداية بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أجا، بوجود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي في المياه.

وانتقلت قوة أمنية، وسيارة إسعاف، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وتبين سقوط سيارة ملاكي بداخلها شخصين في مياه ترعة الزغلولة، بطريق شبراويش كفر المندرة، نتج عنها مصرع " البيومي ن"، مقيم شبراويش، وإصابة "محمد ع" مقيم البساتين.

و تم نقل الجثمان مشرحة المستشفي، والمصاب لمستشفي أجا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شخص محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية سيارة ملاكي

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