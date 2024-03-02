السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

التعادل السلبى يخيم على مواجهة موناكو وباريس سان جيرمان بالدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وموناكو

خيّم التعادل السلبي على مواجهة موناكو وضيفه باريس سان جيرمان، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن بريست صاحب المركز الثاني، والذي يواجه لوهافر، ضمن منافسات الجولة ذاتها، بعد غدا الأحد.

على الجانب الآخر، رفع موناكو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث.

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