الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان "يفلت" بنقطة التعادل أمام رين في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ورين

أفلت باريس سان جيرمان من السقوط أمام ضيفه رين وتعادلا بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب حديقة الأمراء في الجولة 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم الضيوف بهدف سجله اللاعب الجزائري أمين جويري في الدقيقة 33.

واحتاج الفريق الباريسي للانتظار حتى الدقيقة 97 عندما سجل مهاجمه البرتغالي جونسالو راموس هدف التعادل من ركلة جزاء.

وبقى باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 54 نقطة وكسر سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لمنافسه رين، الذي بقى في المركز السابع برصيد 35 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، فاز موناكو على مضيفه لانس بنتيجة 2/3، وتولوز على ليل بنتيجة 1/3، بينما سقط لوهافر أمام ضيفه ريمس بنتيجة 2/1، وتعادل نيس مع كليرمون فوت بدون أهداف.

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