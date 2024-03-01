الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع المتهمتين بسرقة معيدة بجامعة حلوان في الجيزة

حبس
حبس

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع السيدتين المتهمتين بسرقة معيدة بجامعة حلوان بأسلوب المغافلة بشارع الملكة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وطلبت النيابة تحريات المباحث حول نشاط المتهمتين لبيان سجلهما الإجرامي.

البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من معيدة بجامعة حلوان مفاداه أنها أثناء سحب مبلغ مالي من إحدي ماكينات الصراف الآلى بشارع الملكة بدائرة القسم، فوجئت بسرقة مبلغ مالي قدره 11 ألف جنيه من الفيزا الخاصة بها واشتباهها في سيدتين.

وبعمل التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سيدتين قامتا بمغافلة المبلغة وسرقة الفيزا الخاصة بها عقب رؤيتهن للرقم السري أثناء قيام المجني عليها بعملية سحب الأموال، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهن إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة بالجيزة سرقة معيدة بجامعة حلوان اسلوب المغافلة بولاق الدكرور

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