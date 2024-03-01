بايدن: "نضغط على إسرائيل لزيادة حجم المساعدات في غزة دون أعذار"

دعا الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الجمعة إلى “وقف فوري لإطلاق النار” بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وقال “بايدن” خلال اجتماعه في المكتب البيضاوي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني: "نحاول التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إعادة الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار في غزة للأسابيع الستة المقبلة على الأقل والسماح بزيادة المساعدات لقطاع غزة".

الولايات المتحدة ستصر على إضافة المزيد من الشاحنات

وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة "ستصر" على إضافة المزيد من الشاحنات والطرق حتى يمكن إيصال المزيد من المساعدات إلى الناس في غزة.

وأضاف بايدن، سنصر على أن تقوم إسرائيل بتسهيل وصول المزيد من الشاحنات وتوفير مزيد من الطرق لتزويد الناس بالمساعدة التي يحتاجون إليها، دون أي أعذار".

كواليس اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

وفي سياق متصل، اجتمعت الفصائل السياسية الفلسطينية الرئيسية، فتح وحماس، في موسكو واتفقت على مواصلة الاجتماعات في المستقبل، وفقا لبيانات الحركتين اليوم الجمعة.

وأصدرت حماس بيانا موقعا من "الفصائل التي اجتمعت في موسكو" قالت فيه إن المحادثات بين الفلسطينيين كانت بناءة.

"وتؤكد الفصائل الروح الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، واتفقت على أن تستمر اجتماعاتها على شكل جولات، وأن الحوار المرتقب يهدف إلى الوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية". حسبما أعلنت حركة حماس، الجمعة.



كما رحبت فتح، عبر المتحدث باسمها حسين حمايل، بنتائج اجتماع موسكو، مشددة على الحاجة إلى الوحدة خارج الأجندات الحزبية، خاصة في الاستجابة للتحديات التي أعقبت الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع.

و تسيطر فتح على السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية، والتي سيطرت إداريًا على غزة حتى عام 2007. وفازت حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 في الأراضي المحتلة وطردت الفصيل من القطاع.