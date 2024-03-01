الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن: "نضغط على إسرائيل لزيادة حجم المساعدات في غزة دون أعذار"

بايدن
بايدن

دعا الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الجمعة إلى “وقف فوري لإطلاق النار” بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وقال “بايدن” خلال اجتماعه في المكتب البيضاوي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني: "نحاول التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إعادة الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار في غزة للأسابيع الستة المقبلة على الأقل والسماح بزيادة المساعدات لقطاع غزة".

الولايات المتحدة ستصر على إضافة المزيد من الشاحنات 

 

txt

رئيسة وزراء إيطاليا: يجب احتواء الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة

وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة "ستصر" على إضافة المزيد من الشاحنات والطرق حتى يمكن إيصال المزيد من المساعدات إلى الناس في غزة.

وأضاف بايدن، سنصر على أن تقوم إسرائيل بتسهيل وصول المزيد من الشاحنات وتوفير مزيد من الطرق لتزويد الناس بالمساعدة التي يحتاجون إليها، دون أي أعذار".

كواليس اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو 

وفي سياق متصل، اجتمعت الفصائل السياسية الفلسطينية الرئيسية، فتح وحماس، في موسكو واتفقت على مواصلة الاجتماعات في المستقبل، وفقا لبيانات الحركتين اليوم الجمعة.

وأصدرت حماس بيانا موقعا من "الفصائل التي اجتمعت في موسكو" قالت فيه إن المحادثات بين الفلسطينيين كانت بناءة.

"وتؤكد الفصائل الروح الإيجابية والبناءة التي سادت اللقاء، واتفقت على أن تستمر اجتماعاتها على شكل جولات، وأن الحوار المرتقب يهدف إلى الوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية". حسبما أعلنت حركة حماس، الجمعة.


كما رحبت فتح، عبر المتحدث باسمها حسين حمايل، بنتائج اجتماع موسكو، مشددة على الحاجة إلى الوحدة خارج الأجندات الحزبية، خاصة في الاستجابة للتحديات التي أعقبت الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع.

و تسيطر فتح على السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية، والتي سيطرت إداريًا على غزة حتى عام 2007. وفازت حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 في الأراضي المحتلة وطردت الفصيل من القطاع.

بايدن غزة وقف اطلاق النار إنقسام الفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة