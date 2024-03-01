الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"أمبرى" البريطانية: إصابات فى صفوف يمنيين بحادث قرب السواحل اليمنية

اليمن
اليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية، اليوم الجمعة، عن إصابات في صفوف يمنيين بحادث قرب السواحل اليمنية الخميس، حسبما أفادت وكالة رويترز البريطانية.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري يوم الجمعة إنها تلقت تقارير متعددة عن حادث آخر يتعلق بسفينة الشحن روبيمار، وأن عددًا من اليمنيين تعرضوا للأذى خلال الحادث الذي وقع في 29 فبراير.

وقالت أمبري في مذكرة استشارية إن السفينة روبيمار، التي تم التخلي عنها في جنوب البحر الأحمر بعد أن استهدفها الحوثيون اليمنيون في 18 فبراير، كانت على بعد حوالي 16 ميلاً بحريًا غرب المخا اليمنية وقت وقوع الحادث الثاني.

الجيش الأمريكي ينفذ ضربات مضادة للسفن 

 

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مسئول أمريكى: إيران وحزب الله يساعدان الحوثيين فى الهجمات على السفن

وقال الجيش الأمريكي إنه شن ضربات يوم الخميس ضد ستة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وطائرة بدون طيار شكلت تهديدًا للسفن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن المسئولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات بدون طيار "تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

قال زعيم الجماعة المتحالفة مع إيران عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة يوم الخميس إن الحوثيين سيقدمون "مفاجآت" عسكرية في عملياتهم في البحر الأحمر.

وقال الحوثي: “عملياتنا العسكرية مستمرة وتتقدم، ولدينا مفاجآت لن يتوقعها أعداؤنا على الإطلاق”.

وأطلق  الحوثيون مراراً وتكراراً طائرات بدون طيار وصواريخ ضد السفن التجارية الدولية منذ منتصف نوفمبر، قائلين إنهم يتصرفون تضامناً مع الفلسطينيين ضد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي وأجبرت الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا وأثارت مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تمتد لزعزعة استقرار الشرق الأوسط الأوسع.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا ضرب أهداف للحوثيين في اليمن شهر يناير الماضي ردا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

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