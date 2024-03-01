الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

انهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري؟

انهاردة كام شعبان
انهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري؟

ننشر لكم انهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري، حيث يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف علي تاريخ البوم الجمعة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024-1445، يتبقي نحو 10 أيام فقط، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

انهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري؟

وفي هذا السياق، نقدم لكم انهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري، يوافق اليوم الجمعة 20 شعبان 1445 ه‍.

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

يصادف 1 مارس 2024، في التقويم الميلادي.
ويصادف 20 شعبان 1445 ه‍، في التقويم الهجري.
ويصادف 22 أمشير 1740 ق، في التقويم القبطي.

كام يوم باقي علي انتهاء شهر شعبان 1445

وفي هذا السياق، نستعرض لكم كام يوم باقي علي إنتهاء شهر شعبان 1445، وما يوافقه في التاريخ الميلادي، جاءت كالآتي:

• يوم السبت 21 شعبان: يوافق 2 مارس 2024.
• يوم الأحد 22 شعبان: يوافق 3 مارس 2024.
• يوم الاثنين 23 شعبان: يوافق 4 مارس 2024.
• يوم الثلاثاء 24 شعبان: يوافق 5 مارس 2024.
• يوم الأربعاء 25 شعبان: يوافق 6 مارس 2024.
• يوم الخميس 26 شعبان: يوافق 7 مارس 2024.
• يوم الجمعة 27 شعبان: يوافق 8 مارس 2024.
• يوم السبت 28 شعبان: يوافق 9 مارس 2024.
• يوم الأحد 29 شعبان: يوافق 10 مارس 2024.

عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان 2024

من المقرر أن تبدأ أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس أو يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، علي أن تكون ليلة استطلاع هلال الشهر المبارك، يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري، لذا متبقي نحو 10 أيام فقط.

الدستور تُجيب.. هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟

واعظ دينى: شعبان شهر البراءة والتوبة والمغفرة وبه كل الخير

التاريخ القبطي اليوم 2024


يصادف اليوم الجمعة 22 أمشير 1740ق، في التاريخ القبطي.

التاريخ الهجري اليوم 2024


يوافق اليوم الجمعة 20 شعبان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

التاريخ الميلادي اليوم 2024


يوافق اليوم الجمعة 1 مارس 2024م، في التاريخ الميلادي.

اقرأ أيضًا

موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

شعبان انهاردة كام شعبان انهاردة كام شعبان 2024 التاريخ الهجري ورقة نتيجة اليوم

مواد متعلقة

الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي شهر مارس

مع بدء العد التنازلي لامتحانات نهاية العام.. رابط بوابة الثانوية العامة 1 سري

الأكثر قراءة

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

بعد وفاته.. مرتضى منصور يُقدم بلاغًا ضد زوجة حلمى بكر بتهمة القتل

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة