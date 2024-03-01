ننشر لكم انهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري، حيث يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في التعرف علي تاريخ البوم الجمعة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك لهذا العام 2024-1445، يتبقي نحو 10 أيام فقط، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

انهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري؟

وفي هذا السياق، نقدم لكم انهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم التاريخ الهجري، يوافق اليوم الجمعة 20 شعبان 1445 ه‍.

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

يصادف 1 مارس 2024، في التقويم الميلادي.

ويصادف 20 شعبان 1445 ه‍، في التقويم الهجري.

ويصادف 22 أمشير 1740 ق، في التقويم القبطي.

كام يوم باقي علي انتهاء شهر شعبان 1445

وفي هذا السياق، نستعرض لكم كام يوم باقي علي إنتهاء شهر شعبان 1445، وما يوافقه في التاريخ الميلادي، جاءت كالآتي:

• يوم السبت 21 شعبان: يوافق 2 مارس 2024.

• يوم الأحد 22 شعبان: يوافق 3 مارس 2024.

• يوم الاثنين 23 شعبان: يوافق 4 مارس 2024.

• يوم الثلاثاء 24 شعبان: يوافق 5 مارس 2024.

• يوم الأربعاء 25 شعبان: يوافق 6 مارس 2024.

• يوم الخميس 26 شعبان: يوافق 7 مارس 2024.

• يوم الجمعة 27 شعبان: يوافق 8 مارس 2024.

• يوم السبت 28 شعبان: يوافق 9 مارس 2024.

• يوم الأحد 29 شعبان: يوافق 10 مارس 2024.

عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان 2024

من المقرر أن تبدأ أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس أو يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس، علي أن تكون ليلة استطلاع هلال الشهر المبارك، يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري، لذا متبقي نحو 10 أيام فقط.

التاريخ القبطي اليوم 2024



يصادف اليوم الجمعة 22 أمشير 1740ق، في التاريخ القبطي.

التاريخ الهجري اليوم 2024



يوافق اليوم الجمعة 20 شعبان 1445ه‍، في التاريخ الهجري.

التاريخ الميلادي اليوم 2024



يوافق اليوم الجمعة 1 مارس 2024م، في التاريخ الميلادي.

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