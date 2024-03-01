حلمى بكر: الرئيس السادات سبب أغنية “ما تقولش إيه اديتنا مصر”.. وكانت تغنى على الجبهة

رحل الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن عمر يناهز 86 عاما، وبعد رحلة طويلة مع الفن قدم خلالها مئات الأغنيات لكبار المطربين المصريين والعرب ما بين الرومانسية والوطنية، أبرزها أغنية “ما تقولش إيه اديتنا مصر".

أغنية “ما تقولش إيه اديتنا مصر" والرئيس السادات

وقال الموسيقار الراحل حلمي بكر، إن أغنية "هاندي إيه لمصر" كان الرئيس الراحل أنور السادات صاحب مطلع هذه الأغنية، حين خطب في الشعب المصري قبل حرب أكتوبر مباشرة وفي الوقت الذي أصاب الاحباط جميع المصريين من إمكانية إزالة عدوان يونيو 67 وقتها، وفقا لما ذكر في مقال الكاتب مختار أبوسعدة بصحيفة الأحرار.

وتابع بكر: "لم يكن السادات سوى أن يعلن للجميع قائلا يا ريت يا ولاد ما نقولش إيه إديتنا مصر ونقول هاندي إيه لمصر".

واستطرد بكر: "منذ سماعي هذه المقولة نهضت على الفور من على "سرير" المرض، وسارعت بالاتصال هاتفيا بالشاعر مصطفى الضمراني، طالبا منه ضرورة عمل أغنيك وطنية على يكون “مطلعها” الجملة التي أعلنها السادات في خطابه، وبالفعل أتاني الضمراني في ذات اليوم بكلمات الأغنية وسارعت والضمراني والمطربة عليا التونسية بالذهاب للإذاعة وقمنا بتسجيل هذه الأغنية التي اعتز بها كثيرا مثلما يعتز بها كل أبناء الشعب المصري".

حلمي بكر وحرب أكتوبر

وأضاف: “قبل أكتوبر مباشرة اصطحبت وردة الجزائرية ومحمد رشدى عليا التونسية وسارعنا بالذهاب إلى الجيش الثالث بالسويس بغرض عمل حفل ترفيهى للجنود والضباط وعندما انتهت من غناء وأنا على الربابة بغنى صدت المطربك عليا على المسرح لتشدوا أغنية ”ماتقولش إيه اديتنا مصر"، وفوجئت بالجيش الثالث فى السويس وهو يريد هذه الأغنية كاملة وعندما شاهد تحسين شنن الدهشة تكسو وجهي اصطحبني إلى مكتبه واخرج شريط تسجيل ضعه في ريكوردر، بمكتبه وإذا بي أمام أغنية “ماتقولش إيه اديتنا مصر” ممزوجة يصوت المدافع والدبابات.

وتابع: “وعندما تفسرت من القائد العسكرى تحسين عن صوت المدافع الموجود داخل الأغنية بادررنى على الفور قائلا: (هذه الأغنية أطلقها ما عبر (الميكروفونات لأبطالنا المصريين أثناء اشتباكهم مع العدو الإسرائيلي، لكوني تأكدت بما لايدع مجالا للشك بأن هذه الأغنية تجعل معنوياتهم في عنان السماء أثناء تعاملهم مع العدو الصهيوني)”.