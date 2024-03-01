مقتل 7 محتجزين إسرائيليين فى غزة

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، التابعة لحركة حماس، عن مقتل 7 محتجزين إسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة جراء القصف على قطاع غزة.

وقال: "نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم يقتلوا".

وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام "مقتل أكثر من 70 محتجزا إسرائيليا حتى الآن نتيجة استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة".

في السياق، قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، إن مصر تأمل في أن تفلح المحادثات التي بدأتها قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال القتال في غزة قبل بداية شهر رمضان.

وتجري في باريس، منذ الأسبوع الماضي، محادثات لإعلان هدنة في غزة في تحرك يبدو أنه الأكثر جدية منذ أسابيع لوقف القتال في القطاع الفلسطيني بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لضمان الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأجانب.

وقال شكري، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "يمكنني أن أقول إننا توصلنا إلى نقطة تفاهم، نواصل بذل كل الجهود مع أشقائنا في قطر والولايات المتحدة وآخرين على صلة بالمفاوضات، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتبادل الرهائن".