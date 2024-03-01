أردوغان يصف الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بـ"محاولة إبادة جماعية"

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بأنه "محاولة إبادة جماعية".

وفي حديثه خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، قال أردوغان يوم الجمعة: "ما يحدث في غزة ليس حربًا بالتأكيد. إنها محاولة إبادة جماعية"، مضيفًا "حتى الحرب لها أخلاق وآداب وقانون يجب اتباعه. الذي يترك الأطفال في حضن أمهاتهم للجوع والعطش، نحن نتحدث عن همجية تقصف المستشفيات والكنائس والمساجد والمدارس والجامعات ومخيمات اللاجئين". وأضاف الرئيس التركي: ".. وسيارات الإسعاف".

دعوات لإقامة دولة فلسطينية



وكرر الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية قائلًا: "ما لم تكن الأقوال مدعومة بالأفعال، فلن يكون من الممكن وقف القمع في فلسطين أو إعادة بناء الثقة في النظام الدولي".

وكان خبراء الأمم المتحدة قد وصفوا في وقت سابق الحملة العسكرية الإسرائيلية - التي بدأت بعد هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس - بأنها "إبادة جماعية في طور التكوين".

أعلنت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الجمعة، عن أن أكثر من 30200 شخص لقوا حتفهم في غزة منذ 7 أكتوبر، وأن أكثر من نصف مليون شخص على شفا المجاعة، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

وأصر الجيش الإسرائيلي على أنه يحاول الحد من الخسائر في صفوف المدنيين في القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن ما لا يقل عن 30.228 فلسطينيًا قتلوا وأصيب 71.377 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

وتحدثت الوزارة عن إجمالي عدد الضحايا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بلغ 193 قتيلًا فلسطينيًا و920 جريحًا، من بينهم من قتلوا أو أصيبوا في حادث قافلة المساعدات.

وفي آخر إحاطة عملياتية له، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يواصل العمل في خان يونس، حيث يزعم أنه حدد موقعًا لمنشأة لتخزين الأسلحة تحتوي على العديد من بنادق AK-47 والذخيرة، كما تدعي أنها استهدفت "حفرة كانت مخبأة فيها قاذفات الصواريخ"، وقتلت العديد من المقاتلين. ولم يتم التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.