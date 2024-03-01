مؤتمر شباب الباحثين بجامعة سوهاج يوصي بتوجيه البحوث في إطار "مصر 2030"

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه، والدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وعدد من اعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وذلك بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الجامعة الجديدة.

وفي بدايه كلمته، أعرب الدكتور حسان النعماني، عن سعادته باستضافة المؤتمر لكوكبة من رموز الدولة المصرية، موجهًا التهنئة لشباب الباحثين واللجنه المنظمة على نجاح هذا المؤتمر، مثمنًا ما قدمه شباب الباحثين من بحوث أسهمت في تطور حركة البحث العلمي الهادفة إلى معالجة القضايا المعاصرة التي تهم الباحثين والمهتمين، وايضًا مشاركه شباب المبتكرين وطلاب الجامعة وطلاب التعليم قبل الجامعي بأفكارهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم التي ساهمت في اثراء المؤتمر.

وأعلن الدكتور حسان النعماني عن أهم التوصيات، والتي كان منها التوصية بتوجيه البحوث العلمية في إطار مبادره مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الموهوبين من ذوي الهمم "قادرون باختلاف"، إلى جانب توفير متطلبات بحوث ترشيد المياة واستهلاك الطاقة والطاقة المتجددة وتوفير متطلبات الأبحاث الخاصة بالمحاصيل الاقتصادية المهمة.

كما أوصى المؤتمر بالتوجيه نحو البحوث الخاصة بالأمراض الميكروبية والمتوطنة، والاهتمام بالأبحاث الخاصة بإنتاج مستحضرات صيدلانية محلية، وتوفير مستلزمات البحوث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبحوث التكنولوجيا الحيوية، والتوجيه نحو زيادة البحوث الخاصه بالتغيرات المناخية، الاهتمام بمجالات العلوم الإنسانية والزراعية والطبية المختلفة.

كما أكد النعماني أهمية دعم المواهب في المرحلة قبل الجامعية وترسيخ مفاهيم البحث العلمي لديهم، والحث علي التواصل بين الأجيال المتعاقبه في مجال البحث العلمي، ودعم المواهب الشابة في مجالات الابداع والابتكار، وتشجيع التواصل بين الأكاديمين وقطاع الإنتاج والخدمات.

جامعة سوهاج