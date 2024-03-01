فنلندا: الهجوم على رفح سيفاقم "الوضع الكارثى"

حذرت فنلندا، الخميس، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى "تفاقم الوضع الكارثي".

وقالت مبعوثة فنلندا لدى الأمم المتحدة هايدي شروديروس فوكس، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح "سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل" في القطاع.

كما دعت فوكس، متحدثة باسم دول الشمال والبلطيق بمدينة جنيف السويسرية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ومؤخرا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية "الكابينت" خطة "إجلاء" الفلسطينيين من رفح في إطار عزم تل أبيب على اجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.