الجمعة 01 مارس 2024
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رياضة

أتليلتك بلباو يهزم أتليتكو مدريد بثلاثية ويصعد لنهائى كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد وأتلتيك
أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو

بلغ أتليتك بلباو نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أتليتكو مدريد 3 /  صفر، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وكان بلباو قد فاز ذهابا في ملعب أتليتكو مدريد 1 / صفر، ليتأهل إلى النهائي فائزا بنتيجة 4 / صفر بمجموع المباراتين.

وتقدم بلباو عن طريق إنياكي ويليامز في الدقيقة 13، قبل أن يضيف شقيقه نيكولاس ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 61 سجل جوركا جوروزيتا الهدف الثالث لفريق بلباو.

وضرب بلباو موعدا مع ريال مايوركا في النهائي، حيث تأهل الأخير للمباراة النهائية عقب فوزه على ريال سوسيداد 5 /4 بضربات الترجيح بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1 /1.

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