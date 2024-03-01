الجمعة 01 مارس 2024
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عالم

أمريكا تطلب بشكل عاجل معلومات حول حادث المساعدات بشمال غزة

حادث المساعدات بشمال
حادث المساعدات بشمال غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات حول ما حدث في شمال غزة، حيث ذكرت السلطات الصحية أن إسرائيل قتلت أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم تسلم المساعدات، مضيفة أن الحادث يسلط الضوء على الضرورة الملحة لاتفاق المحتجزين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تجري تحقيقًا في الحادث.

وأضاف أن واشنطن ستضغط من أجل الحصول على إجابات وتواصل التوضيح لإسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة استشهاد 112 وإصابة 760 جرّاء الاستهداف الإسرائيلي لفلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات مساعدات في غرب مدينة غزة، غير أن الجيش الإسرائيلي زعم أن ما حدث كان نتيجة "تزاحم وتدافع" على الشاحنات.

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أمريكا تطلب بشكل عاجل معلومات حول حادث المساعدات بشمال غزة

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