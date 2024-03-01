"بزنس إنسايدر": اقتصاد الصين لا ينهار

أثبت الاقتصاد الصيني، الذي يعد ثاني اقتصاد في العالم، أنه لا ينهار رغم التحديات التي تُحيط به، ويستطيع تحقيق الازدهار في بعض القطاعات، بحسب موقع "بزنس إنسايدر".

وقال الموقع، إن بعض القطاعات لا زالت تعمل بهدوء وبشكل جيد في "اقتصاد الصين ذي السرعتين"، رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين سجل أدنى مستوياته منذ 30 عامًا، واستمرار انخفاض معدل المواليد، وبلوغ البطالة بين الشباب مستويات مثيرة للقلق.

ونقل "بزنس إنسايدر" عن كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم الصينية في "Alliance Bernstein"، جون لين، قوله: "ما نراه في الاقتصاد الصيني هو في الحقيقة أنه اقتصاد ذو سرعتين؛ أي قطاعات تنمو بسرعة كبيرة، وأخرى لا تزال تسير ببطء شديد".