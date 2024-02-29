الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مفوض "الأونروا": لم نشارك في توزيع المساعدات بدوار النابلسي

غزة
غزة

قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تشارك في عملية توزيع المساعدات في شمال غزة اليوم والتي تحولت إلى قتيلة وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني،  أن التقارير تؤكد استشهاد 100 شخص إضافي وجُرح 700 عندما كانوا يحاولون يائسين الحصول على مساعدات إنسانية منقذة للحياة من قافلة.

وتابع: “لم تشارك الأونروا ولا أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة في عملية التوزيع هذه.. متى ينتهي هذا الجنون؟"

جريمة دوار النابلسي  

 

txt

"الأونروا": الاحتلال يمنع المساعدات من الوصول لشمال غزة والمجاعة صارت قريبة


وتسعى الولايات المتحدة بشكل عاجل للحصول على معلومات حول ما حدث في شمال غزة، حيث قالت السلطات الصحية إن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم تسليم المساعدات، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال ماثيو ميللر، متحدثا للصحفيين، إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تجري تحقيقا في الحادث.

وأضاف أن واشنطن ستضغط من أجل الحصول على إجابات وستواصل التوضيح لإسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.


بايدن يناقش الحادث الماساوي

txt

جوتيريش: يتعذر علينا توصيل المساعدات لشمال غزة منذ أكثر من أسبوع

وقال البيت الأبيض إن جو بايدن ناقش "الحادث المأساوي والمثير للقلق" في شمال غزة مع قادة مصر وقطر، بالإضافة إلى سبل تأمين إطلاق سراح رهائن حماس ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

البيت الأبيض شمال غزة إسرائيل حماس مصر قطر

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

"كارت فكة و100 جنيه".. والد "فتاة العريش" يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع نيرة

عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

عاجل.. اقتصاديون: مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70