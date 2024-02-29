مفوض "الأونروا": لم نشارك في توزيع المساعدات بدوار النابلسي

قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لم تشارك في عملية توزيع المساعدات في شمال غزة اليوم والتي تحولت إلى قتيلة وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن التقارير تؤكد استشهاد 100 شخص إضافي وجُرح 700 عندما كانوا يحاولون يائسين الحصول على مساعدات إنسانية منقذة للحياة من قافلة.

وتابع: “لم تشارك الأونروا ولا أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة في عملية التوزيع هذه.. متى ينتهي هذا الجنون؟"

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وتسعى الولايات المتحدة بشكل عاجل للحصول على معلومات حول ما حدث في شمال غزة، حيث قالت السلطات الصحية إن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم تسليم المساعدات، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال ماثيو ميللر، متحدثا للصحفيين، إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تجري تحقيقا في الحادث.

وأضاف أن واشنطن ستضغط من أجل الحصول على إجابات وستواصل التوضيح لإسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.



بايدن يناقش الحادث الماساوي

وقال البيت الأبيض إن جو بايدن ناقش "الحادث المأساوي والمثير للقلق" في شمال غزة مع قادة مصر وقطر، بالإضافة إلى سبل تأمين إطلاق سراح رهائن حماس ووقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.