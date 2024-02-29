تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات من شوارع مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس متهمين بسرقة سيارة حال ركنها بأحد شوارع مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عاطلين- "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما ببيع السيارة لدى عميلهما "سيئ النية" "مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان" أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بشرائه السيارة من المتهمين مقابل مبلغ مالى، تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها، وأضاف بأنه كان فى طريقه لتجزئتها لقطع غيار وبيعها خردة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.