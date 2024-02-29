الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسميا.. موعد انتهاء الشتاء في مصر 2024 وتقويم فصول السنة

الشتاء
الشتاء

بدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما دفع الكثيرون للتساؤل عبر محركات البحث عن درجات الحرارة  وموعد انتهاء الشتاء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك ، بالتزامن مع انتهاء شهر طوبة القبطي وبداية شهر أمشير.

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موعد انتهاء الشتاء في مصر 2024 وتقويم فصول السنة

أوضحت الحسابات الفلكية لخبراء معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد انتهاء فصل الشتاء 2024 سيكون يوم 20 مارس المقبل 2024 حيث بدأ يوم 23 ديسمبر 2024 واستمر لمدة 89 يوم حيث يكون ساعات النهار أقصر من الليل حيث تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 25 درجة جنوبا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف المرة الشمالي وعمودية على النصف الجنوبي.

تقويم فصول السنة 2024

فصل الربيع 

يبدأ من يوم 20 مارس من كل عام ويستمر نحو 92 يوم و17 ساعة حتى يوم 20 يونيه من كل عام ويتميز باعتدال درجات الحرارة وإزدهار الورود والمناظر الخلابة الساحرة في الحدائق والمتنزهات العامة.

فصل الصيف 

يبدأ من يوم 20 يونيه من كل عام ويستمر حتى 93 يوم و15 ساعة حيث ينتهي يوم 21 سبتمبر من كل عام ويتميز بارتفاع درجات الحرارة خاصة في محافظات الجنوب.

فصل الخريف 

يبدأ من يوم 22 سبتمبر من كل عام وينتهي يوم 20 ديسمبر من كل عام حيث يستمر نحو 89 يوم و20 ساعة ويتميز بتقلب الأحوال الجوية خلال أيامه من انخفاض وارتفاع درجات الحرارة.

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فصل الشتاء 

يبدأ يوم 21 ديسمبر من كل عام وينتهي يوم 20 مارس من كل عام ويتميو بانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

بداية فصل الشتاء

بداية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية هي يوم الانقلاب الشتوي، والذي يحدث في يوم 22 ديسمبر من كل عام في هذا اليوم، يكون القطب الشمالي في أقصى ميل له بعيدًا عن الشمس، مما يعني أن النهار يكون أقصر والليل أطول في هذا اليوم.

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