الخميس 29 فبراير 2024
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ما الفرق بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة؟ وسر تسميتهما

الفرق بين السنة الكبيسة
الفرق بين السنة الكبيسة والسنة البسيطة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن الفرق بين السنة الكبيسة والسنة البسيطة خاصة بعد احتفال جوجل محرك البحث العالمى بأن سنة 2024 هي سنة كبيسة، مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلوا عن الفرق بين السنتين وما هو الفرق بين السنة البسيطة وما هو موعد السنة الكبيسة.

الفرق بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة 

ونسلط الضوء فى السطور التالية على التفاصيل الكاملة عن السنة البسيطة والسنة الكبيسة وما هو الفرق بين السنة البسيطة والسنة الكبيسة، حيث تكون السنة الكبيسة التي تتكون من 366 يومًا بدلًا من 365 يومًا، لكن ما هو أصل تسمية "السنة الكبيسة" بهذا الاسم؟.

أصل تسمية السنة الكبيسة

تعود تسمية السنة الكبيسة إلى العصر الروماني، حيث كان يُضاف يوم إضافي في شهر فبراير كل 4 سنوات، ويُعدّ يوم 29 فبراير يومًا خاصًا في العديد من الثقافات، ويُقام العديد من الاحتفالات والمهرجانات في هذا اليوم، ويُعتقد أنّه يوم حظ سعيد في بعض الثقافات.

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ما هو الفائدة من السنة الكبيسة؟

أما عن السنة البسيطة فهي السنة التي تأتي ٣٦٥ يوما فقط لا غير ويكون فيها شهر فبراير ٢٨ يوما فقط، وتكون على عكس السنة الكبيسة التي يكون فيها شهر فبراير ٢٩ يوما وتأتي بمعدل كل ٤ سنوات، وللسنة الكبيسة فوائد منها الحفاظ على توافق التقويم مع الفصول، وضمان بقاء الفصول في نفس الوقت من السنة، وتسهيل حسابات الزراعة والمواسم.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن التفاصيل المتعلقة بالسنة البسيطة والسنة الكبيسة وذلك من اجل معرفة الفرق بين السنتين ومعرفة التفاصيل الكاملة عن الامر وهل هناك اى مشكلات تتعلق بزيادة يوم فى السنة او هناك عادات تحدث فى تلك السنة التي تأتي كل اربع سنوات. 

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