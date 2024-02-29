"الصحة" تضخ مليون جرعة من اللقاحات لمواجهة الالتهاب الرئوى

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم ضخ أكثر من مليون جرعة من لقاحات الإنفلونزا والمكورات الرئوية في الصيدليات ومكاتب الصحة وفروع فاكسيرا بالقاهرة والمحافظات.

لقاحات الإنفلونزا الموسمية

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا، والحاجة إلى البقاء في المستشفى، أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة فترة ملائمة لنشاط عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا، التي تسبب الكثير من الأمراض المتعلقة بالأمراض التنفسية أخطرها الالتهاب الرئوي.

حماية الأطفال من الالتهاب الرئوي

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح يستهدف الأطفال، خاصة دون سن 5 سنوات ويعتبر تطعيم المكورات الرئوية من أهم التطعيمات الإضافية لحماية الأطفال من الالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي وكبار السن فوق 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة في مقدمتهم مرضى القلب والصدر والسكري أو أمراض الكبد والمدخنين والأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية.