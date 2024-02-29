الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يتأهل لدور الـ الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي بفوز قاتل على نوتنجهام فورست

كاسيميرو يحتفل بهدفه
كاسيميرو يحتفل بهدفه في مرمى نوتنجهام فورست

تأهل مانشستر يونايتد لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بهدف قاتل على مضيفه نوتنجهام فورست، مساء الأربعاء.

وسجل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

وانتزع مانشستر يونايتد بطاقة التأهل لمواجهة ليفربول، الذي فاز على ساوثهامبتون بنتيجة 3/صفر مساء الأربعاء.

وتجاوز مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج اختبارا صعبا في الكأس، قبل مواجهة مانشستر سيتي في الديربي، يوم الأحد المقبل، في جولة جديدة ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن تقام منافسات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف مارس المقبل.

ويعد مانشستر يونايتد ثاني أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 12 مرة، آخرها في عام 2016.

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