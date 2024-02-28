الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"ممنوع الوقوف".. نفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد شخصين بالبساتين

المجني عليه
المجني عليه

عقارب الساعة تشير إلى السابعة مساءً، أصوات الصراخ تعالت داخل أحد شوارع البساتين بعدما رفض شخصان وقوف "نور محمد - عامل رخام" وصديقه أمام ورشتهما، وبدأ الشخصان في افتعال مشاجرة معهما بعدما رفضا الذهاب، لينتهي المشهد بجريمة مأساوية.

أصيب "نور" بطعنة نافذة في القلب ليسقط جثة هامدة وتلطخ دماؤه جدران المنزل.

وحاول الأهالي حمل جثمان الشاب والذهاب به إلى المستشفى في محاولة منهم لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

شهود العيان قالوا لـ"الدستور"، إن المتهمين يمارسان أعمال البلطجة بالمنطقة واعتادا فرض السيطرة على سكان المنطقة.

وقال أحد شهود العيان، إن نور كان يعمل على مدار اليوم لتوفير احتياجات شقيقاته ووالدته المسنة، وعلق: “المتهمان قتلاه بدون سبب يذكر أمام أعين الجميع”.

 

تفاصيل الواقعة 

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال الشاب “نور، 23 عامًا”، متوفى إثر مشاجرة مع جيرانه.

وتبين أنه تُوفي خلال إسعافه، على الفورانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أن المجني عليه عامل رخام 23 عامًا، ونشبت مشاجرة بينه وبين المتهمين بالأسلحة البيضاء أدت لإنهاء حياته.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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منطقة البساتين أصدقائه بشخصين مشادة كلامية مشاجرة نور

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