الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأونروا: إسرائيل لم تقدم أدلة حول تورط موظفى الوكالة فى هجوم 7 أكتوبر

الاونروا
الاونروا

قال فيليب لازاريني رئيس وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاربعاء، إن اسرائيل لم تدعم حتى الآن، مزاعمها بتورط أعضاء الوكالة في غزة بهجمات حماس في 7 أكتوبر. 

وأضاف لازاريني: "على حد علمي، حتى اليوم، لم تكن هناك أي معلومات جديدة تم نقلها إلى الأونروا وإلى الأمم المتحدة"، وفق شبكة "سي ان ان". 

وتابع: نواصل الآن مطالبة السلطات الإسرائيلية بالتعاون مع فريق التحقيق حتى نتمكن من التوصل إلى نتيجة سريعة. وقال: "لم نتلق أي شيء أكثر مما نراه في وسائل الإعلام".

ووصف لازاريني اللقطات التي يُزعم أنها تظهر أحد موظفي الأونروا يشارك في اختطاف يوناتان ساميرانو – الذي قُتل في كيبوتس بئيري في 7 أكتوبر – بأنها "صور صادمة".

وقال إنه "شخصيا لا يستطيع التعرف على الشخص الموجود في الفيديو". 

ودعا إلى "تقديم المزيد من الأدلة الجنائية"، بينما أقر بأن اسم الرجل المتهم في الفيديو "يطابق قائمة موظفينا" وأن عقده مع الأونروا قد تم إنهاؤه.

قامت الأونروا بطرد 10 من موظفيها الـ12 الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات 7 أكتوبر وفتحت تحقيقا في هذه المزاعم، على أمل الحفاظ على تدفق التمويل الدولي للوكالة في وقت حرج. 

وقال لازاريني إن ما لا يقل عن 16 دولة أوقفت أو علقت تمويلها للأونروا منذ ظهور هذه المزاعم، محذرًا من أن العمليات بعد شهر مارس ستتأثر ما لم يتم التبرع بمزيد من الأموال.

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