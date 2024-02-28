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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كيف أصبح أكرم حسنى ضيفًا دائمًا على مائدة رمضان؟

الفنان أكرم حسني
الفنان أكرم حسني

استطاع الفنان أكرم حسني أن يصبح أيقونة ناجحة ينتظرها الشعب المصري كل عام على مائدة مسلسلات رمضان، إذ اعتاد المشاهدون أن يكون له كل عام عمل كوميدي في هذا الشهر المبارك.

نسرد في هذه السطور بعضًا من أعمال أكرم حسني التي عرضت في شهر رمضان وحققت أغلبها إن لم يكن معظمها نجاحًا منقطع النظير، جعل المشاهدين ينتظرون عمله من العام إلى العام.

في رمضان عام 2011، حلّ أكرم ضيفًا للشرف في مسلسل نونا المأذونة بطولة النجمة حنان ترك.

تكرر الأمر نفسه في مسلسل "لهفة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم 2015، وظهر حسني خلال أحداثها بشخصية أبوحفيظة التي اشتهر بها في برنامجه "أسعد الله مساءكم".

كما اشترك أكرم حسني مع الفنان أحمد فهمي والفنانة مي عمر في بطولة مسلسل "ريح المدام"، وذلك في رمضان عام 2017، أما في عام 2020 كرر حسني مشاركة البطولة مع الفنان أحمد فهمي في مسلسل "رجالة البيت".

وفي العام نفسه ظهر أكرم ضيفًا في مسلسل الفنانة مي عمر "لؤلؤ" والذي عرض في شهر رمضان أيضًا.

بينما في رمضان عام 2022 قدم حسني مسلسل "مكتوب عليا" بمشاركة الفنانة أيتن عامر والفنانة هنادي مهنا.

وعلى الرغم من غيابه عام 2023 من الدراما التليفزيونية في رمضان، إلا أنه شارك بالدراما الإذاعية من خلال المسلسل الإذاعي "صلاح التلميذ".

وأكرم حسني هو إعلامي وممثل مصري من مواليد 10 سبتمبر 1974 وحصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة، كما حصل على دبلومتين في العلاقات العامة.

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