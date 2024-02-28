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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

عامر حسين
عامر حسين

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، آخرالاستعدادات لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصروالتي ستقام في الرياض.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة الموافق 8 مارس في نهائي كأس مصر موسم 2022/2023.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية "نهائي كأس مصر حدث ضمن موسم الرياض الناجح والذي نتابعه كلنا كمصريين، وليد العطار مدير اتحاد الكرة زار ملعب (الأول بارك) واجتمع بالمنضمين من الجانب السعودي".

وأضاف "تم الاطمئنان على كل شيء على أعلى مستوى، بالإضافة إلى عدد الكاميرات التي ستنقل المباراة، وقيمة كأس مصر مع قيمة موسم الرياض والعلاقة الوطيدة بين مصر والسعودية جميعها مؤشرات لنجاح المباراة".

وأكد "من المقرر وصول بعثتي الأهلي والزمالك إلى الرياض يوم 3 أو 4 مارس بالكثير، لأن التعاقد ينص على إقامة الفريقين 5 ليال قبل المباراة".

وأشار إلى أنه لم يتم الاستقرارعلى أسماء الحكام لكن تم الاستقرارعلى أن يكون طاقم التحكيم من مصر كتكريم للحكام الذين شاركوا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وتابع " لن يتم الإعلان عن أسماء الحكام إلا بعد توقف الدوري قبل المباراة، لكنهم سيكونون من الحكام الذين شاركوا في أمم إفريقيا".

عامر حسين حكم نهائي كأس مصر مباراة نهائي كأس مصر الاهلى الزمالك

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