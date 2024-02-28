علي خليفة ومسرح العربة.. تفاصيل مهرجان الجنوب في العدد الجديد لمسرحنا

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا" العدد 861.

ونقرأ في المتابعات والأخبار تقريرا خبريا لـ ياسمين عباس عن كتاب مسرح انتصار أكتوبر للدكتور سيد علي إسماعيل، وتكتب آية سيد عن عرض "رحلة عائلية" بمسرح سان جورج، ويكتب حسن السيد عن عرض "لاكاشا دي لابلاس" على مسرح الحياة أول مارس.

وضمن موسم مسرح الثقافة الجماهيرية تلقي همت مصطفى الضوء على فرقة الفيوم المسرحية وتجربتها الجديدة "مركب بلا صياد"، كما تلتقي رانيا زينهم أبو بكر وفريق عمل "خالتي صفية والدير" لفرقة نقادة المسرحية بقنا وتكتب ياسمين عباس عن كتاب د.أميرة الوكيل الروافد الفنية والثقافية في مسرح ألفريد جاري"، وتكتب آية سيد عن عرض "جهد معكوس" على مسرح آفاق أواخر فبراير، كما تكتب همت مصطفى عن تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان مسرح الجنوب، ويستعرض جمال الفيشاوي تفاصيل مناقشة المسرحيات الشعرية لـ رشا الحسيني.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تجري سامية سيد تحقيقا تستعرض فيه آراء المسرحيين الذين ينعون المعلم والمدرب والفنان علي خليفة، وفي قسم نوافذ يكتب أحمد محمد الشريف عن الفنان القدير همام تمام رائد مسرح العربة الشعبية الكارو، ويتجول بنا هشام عبد الرؤوف في مسارح العالم حول معاناة المسرح الإقليمي في الولايات المتحدة، وينشر العدد ترجمة أحمد عبد الفتاح للجزء الأول من مقال "الدراماتورجيا في عصر ما بعد الدراما" لـ: جوزيف دونان.

ويبحر د.سيد علي إسماعيل في الجزء الرابع والثلاثين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "عودة بديعة!".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب ابراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.