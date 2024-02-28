الأربعاء 28 فبراير 2024
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جمال رائف: احتفالية قادرون باختلاف تقليد رئاسى يرسخ لأسمى معانى الإنسانية

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية قادرون باختلاف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن احتفالية قادرون باختلاف أصبحت تقليدًا رئاسيًا سنويًا يرسخ لأسمى معاني الإنسانية في قلوب المصريين، لافتًا إلى أن الاحتفال يؤكد أننا نعيش في وطن يحتضن الجميع.

وأضاف رائف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن ما يحدث في احتفالية قادرون باختلاف من مشاهد إنسانية عظيمة للغاية يحيي المشاعر الطبية في قلوب المواطنين، مؤكدًا أن ذلك يشعر ذوي الهمم بأن الوطن يقدرهم ويعرف قدراتهم ويستطيعون أن يكونوا عنصرًا فاعلًا في هذا الوطن.

وأشار إلى أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور احتفالية قادرون باختلاف كل عام يؤكد أن القيادة السياسية المصرية معنية بإدماج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع المصري.

 

جمال رائف: دمج ذوي الهمم في المجتمع أصبح شاملًا

وتابع أن هذا ليس بالأقوال فقط، موضحًا أن الدولة المصرية منذ عام 2014 هناك مسارات عمل كثيرة لدمج أصحاب القدرات الخاصة داخل المجتمع، سواء على الصعيد التنفيذي والتشريعي والدمج المجتمعي.

وأكد أن دمج ذوي الهمم في المجتمع أصبح شاملًا على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن المصريين ينتظرون يوم احتفالية قادرون باختلاف كل عام.

قادرون باختلاف احتفالية قادرون باختلاف ذوي الهمم السيسي الرئيس السيسي اكسترا نيوز

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