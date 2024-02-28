الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد الجندى: سورة الكهف تمثل فى قلوب الناس قيمة ومعنى كبيرًا

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سورة الكهف تمثل في قلوب الناس قيمة ومعنى كبيرًا أكثر من أي معنى آخر، موضحًا أن سورة الكهف لها فوائد كثيرة، منها أنها تُنير ما بين الجمعتين وتعصم من فتنة المسيخ الدجال وسنة عن النبي وتتنزل الملائكة عند قراءتها.


وأوضح الجندي، خلال تعليق ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك أربعة أنواع من الفتن ذكرتها سورة الكهف أولها فتنة الدين ثم المال والعلم والسلطة، معقبًا: "ياما ناس وقعت وطبت في هذه الفتن وسقطت وفتنة الدين تعرفنا كيفية الفرار بالدين، كما فعل أصحاب الكهف".

 

وأضاف أن فتنة العلم تمثلت في قصة سيدنا موسى مع الخضر، وفتنة المال تتمثل في قصة صاحب الجنتين، وفتنة السلطة هى قصة ذوالقرنين وما فعله حينما أعطاه الله السلطة.

 

 

 

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