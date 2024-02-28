8 شهداء فى قصف الاحتلال مربعًا سكنيًا بمخيم النصيرات وسط غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها منذ قليل، بنبأ سقوط 8 شهداء في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى مربعًا سكنيًا بمخيم النصيرات وسط غزة.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.