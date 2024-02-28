الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى مركز تلا يشيعون جثمان طالب قتل على يد صديقه.. والأمن يضبط الجانى

جانب من الجنازه
جانب من الجنازه

شيّع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، جنازة عبدالرحمن تامر بدر، طالب الثانوية الأزهرية المقتول على يد طالب آخر جراء طعنات نافذة متعددة. 

وانهارت أسرة الطالب الأزهري عبدالرحمن بدر أثناء تشييع الجثمان بمدينة تلا، وتعالت الصرخات والدموع لوداع ابنهم، مطالبين بالقصاص من القاتل، مؤكدين أن الراحل كان ابنا وحيدا على بنتين.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم عمرو رؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا العميد مصطفى النشال، بمقتل طالب ثانوي أزهري على يد آخر.

وقامت مباحث مركز شرطة تلا باستجواب شهود العيان في الواقعة؛ لمعرفة سبب الحادث والخلاف الخفي بين القتيل والجاني. 

وتمكنت مباحث مركز تلا من القبض على الطالب المتهم وضبط السلاح المستخدم في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد سؤال أسرة المجني عليه وشهود العيان والمتهم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية مقتل طالب على يد صديقه طعنات نافذة تشيع جثمان طالب أهالي مركز تلا

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