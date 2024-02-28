الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"حماس": خروج مستشفى كمال عدوان من الخدمة يفاقم الوضع الإنسانى فى غزة

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، إن إعلان إدارة مستشفى كمال عدوان في محافظة شمال قطاع غزة خروجه عن الخدمة، بسبب نفاد كميات الوقود، يفاقم الوضع الصحي والإنساني لسكان شمال القطاع.

واعتبرت الحركة في بيانها الصادر منذ قليل، نقص الوقود اللازم للمستشفيات أدى لاستشهاد العديد من المرضى بسبب نقص الرعاية الطبية والدواء، إضافة لاستشهاد أربعة أطفال في المستشفى بسبب الجفاف وسوء التغذية، مضيفة: "هو ما يُعد إخفاقًا دوليًا في حماية الإنسانية من إجرام الكيان الصهيوني المجرم الذي يفرض حصارًا مطبقًا على شمال القطاع".

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وأضافت حماس، أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون بتحمل مسئولياتهم وواجباتهم القانونية في اتخاذ الإجراءات التي توقف هذا الكيان النازي عن جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخصوصًا في محافظتي غزة والشمال، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

كما طالبت كذلك الأطراف المعنية بما فيها الوكالات الأممية بضرورة التحرك العاجل لتوصيل المواد الغذائية الطارئة لسكان شمال القطاع الذين يتعرضون لتجويع ممنهج من قِبل العدو المجرم الذي لا يراعي أية معايير إنسانية أو ضوابط أخلاقية في حربه الشاملة على شعبنا، بحسب البيان.

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