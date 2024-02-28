حسام أبوصفية: مستشفى كمال عدوان شمال القطاع تخرج عن الخدمة خلال ساعات

أعلن حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن المستشفي ستخرج عن الخدمة خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ نحو 5 أشهر.

وجدد أبوصفية خلال مؤتمر صحفي، مطالبته للمجتمع الدولي بسرعة تزويد المجمع الطبي بالوقود لإنقاذ المرضى.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية سجل المستشفى استشهاد العديد من المرضى نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود، بينهم 4 أطفال.

وتابع: استشهد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف، موضحا أن توقف المستشفى سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية.

كما أشار "أبوصفية" إلى توقف إجراء العمليات الجراحية في المستشفى بشكل كامل على خلفية الأسباب التي ذكرها.



مستشفى العودة خارج الخدمة

أعلن الدكتور بكر أبوصفية القائم بأعمالي مدير مستشفي العودة شمال قطاع غزة، عن توقفها عن العمل بعد نفاد الوقود، وخروج المستشفي من الخدمة، ما عدا بعض الحالات التي تستطيع الطواقم الطبية التعامل معها دون وجود الكهرباء.

وخلال الحرب على غزة، أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي.