عضو "جمعية المصدرين" يطالب بتبني 7 مقترحات خلال الحوار الوطني

قال المهندس علي عبدالقادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التصدير يشكل احد اهم الروافد لتوفير العملات الصعبة للدولة وتعزيز قدرة الدولة والاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة والمستقبلية.

أجندة مقترحات رجال الأعمال بالحوار الوطني

وأكد عبدالقادر، أنه يتعين علي جميع الأجهزة داخل الجهاز الحكومي أن تعمل علي زيادة الصادرات بجميع قطاعاتها وبالطبع مشاركة قطاع الاعمال يشكل اهمية قصوي في اتخاذ المقترحات والافكار التي تطرح داخل المجتمع الاقتصادي.

وطالب المهندس علي عبدالقادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، المختصين بالحوار الوطني بتبني 7 مقترحات تمثل رؤية واستراتيجية لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال 2024 بشأن زيادة الصادرات والمساهمة في تحقيق توجيهات القيادة السياسية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وأوضح نائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ، أن المطلب الأول للحوار الوطني، زيادة نسبة دعم المعارض الخارجية في جميع القطاعات، وثانيا عقد مؤتمر للتصدير بمشاركة جميع الجهات المعنية وعلى رأسهم وزراء المجموعة الاقتصادية المالية والتجارة والصناعة الى جانب وزارة الزراعة، والسياحة، والتخطيط والمجلس الأعلى للصادرات والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد النائب الأول للجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة عمل خريطة تصديرية للدولة تتضمن اجراءات عاجلة منها زيادة نسبة المساندة التصديرية واستحداث قطاعات جديدة تدخل ضمن المنظومة الحالية، واتاحة الاراضي المرفقة سواء لإقامة مصانع او ورش.

كما أشار المهندس علي عبدالقادر عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إلى أهمية دعم التعليم الفني واستجلاب خبراء لنقل التكنولوجيا الحديثة الي الطلاب والمتدربين وانشاء وحدات R&D لدعم النشاط التصديري واستقراء المستجدات علي الصعيد العالمي إلي جانب تخفيض الرسوم والمصاريف الحكومية لإقامة المشروعات واعفاء ضريبي جزئي للأنشطة التي تدر دخل بالعملات الاجنبية.