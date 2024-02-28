وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة “رأس الحكمة”.. اقتصاديون لـ"الدستور": طوق نجاة للاقتصاد الوطني

كشف خبراء الاقتصاد أن وصول الدفعة الأولي من اتفاق مشروع “رأس الحكمة” جاءت في توقيت مهم جدا حيث أن مصر كانت في حاجة لهذه الأموال لوقف تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وقال الخبراء في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن وصول هذه الأموال فرصة جديدة ودفعة للاقتصاد الوطني لاستعادة نشاطه واعطي الحكومة أريحية كاملة وافضلية في استكمال مفاوضاتها مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي الذين أعلنوا في وقت سابق عن زيادة حجم التمويلات والدعم المالي لمصر.

الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أكد أن دخول الدفعة الأولي من أموال أكبر صفقة استثمار مباشر بمشروع “رأس الحكمة” للبنك المركزي المصري يمنح الاقتصاد فرصة جديدة لاستعادة النشاط وحقق الشريحة العاجلة التي كانت مطلوبة لعبور الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشاد “عبد المنعم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بتوقيت الدعم الإماراتي في ظل ظروف استثنائية التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلي أن دخول هذه الأموال سيؤدي الي تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى ما دون 45 جنيها خلال أيام مشيرا إلي أن هذه الأموال والبالغة 24 مليار دولار ستساهم في حل الأزمة نهائيا.

واضاف أن هذه الصفقة الكبري لأكبر مشروع استثماري بالمنطقة سيمنح الحكومة الأفضلية في مفاوضاتها الحالية مع المؤسسات الدولية المانحة وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوربي موضحا أن هذه الأموال كانت بالنسبة لمصر طوق النجاه من الأزمة الحالية بسبب الحرب علي غزة.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن وصول الدفعة الأولي من أموال مشروع راس الحكمة صفعة جديدة للمؤسسات الدولية التي ضغطت علي الإدارة المصرية لتنفيذ تعليمات صندوق النقد الذي ماطل في منح مصر باقي اقساط القرض موضحا أن هذه الأموال ستقوم بإنقاذ الاقتصادي المصري من تداعيات الأزمة الحالية.

وطالب “عبدالعال” في تصريحات خاصة لـ “الدستور” بوضع خطة واضحة لعبور الأزمة واستغلال هذه الأموال في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتحقيق سعر صرف موحد وعادل وتوفير العملة لشراء مستلزمات الإنتاج والخامات الأزمة للمصانع وتوافر المنتجات المحلية بجانب سداد جزء من المتطلبات الدولية العاجلة.

وأشار سهر الدماطي الخبير المصرفية أن دخول الشريحة الاولي لأموال راس الحكمة ستؤثر إيجابيا علي عجلة الاقتصاد الوطني حيث أنها بداية ستقوم برفع الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر وتؤثر علي مصداقية الدولة نحو التزاماتها الدولية متوقعة قيام مؤسسات التصنيف برفع التصنيف الائتماني لمصر فور دخول باقي شرائح الدفعة الثانية.

واضافت أن هذه الأموال ستكون فرصة جيدة لتلبية احتياجات المواطنين من الافرجات الجمركية عن البضائع والسلع والأدوية والاعلاف ومستلزمات الإنتاج موجه السمر لدولة الإمارات علي هذه الشراكة الناجحة ودعمها للاقتصاد المصري بهذا الاستثمارات الكبيرة.



قال الخبير المصرفي هاني ابو الفتوح إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وصول جزء من قيمة صفقة "رأس الحكمة" إلى البنك المركزي المصري، مع توقعات بوصول الجزء المتبقي يوم الجمعة المقبل بشرة خير للاقتصاد المصري كله وخطوة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتوقع الخبير المصرفي أن تُؤدّي صفقة "رأس الحكمة" إلى ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية في السوق المصري، مما سيُساهم في زيادة المعروض من الدولار وخفض سعره في السوق الموازية.

واضاف “أبو الفتوح” أن وصول الدفعة الأولى من أموال مشروع “رأس الحكمة” تُعزز هذه الصفقة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتُؤكد على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يُساهم في زيادة احتياطيات مصر من العملات الأجنبية وتعزيز استقرار الجنيه.

وتابع تُعدّ هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، علامة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظلّ ما يُواجهه من تحديات، أهمها تذبذب سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية.

و من ناحية أخرى ، مع ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية، ستقلّ جاذبية المضاربة على الدولار في السوق الموازية، مما سيُؤدّي إلى تراجع سعره بشكل أكبر.

غير أن هناك تحديات أمام تحقيق التأثير في سوق الصرف، حيث يمكن ان لا يكون فورياً، وأن هناك تحديات أخرى تواجه الجنيه المصري، مثل ارتفاع معدلات التضخم، و اختلالات الميزان التجاري.

وقال الخبير الاقتصادي د وليد جاب الله أن وصول الدفعة الأولي من أموال مشروع راي الحكمة يعبر عن جدية طرفي الصفقة وفق معايير الشفافية الكاملة في استكمال التعاقد والشراكة المشتركة مشيرا إلي أن هذه الأموال تمثل دفعة قوية وكبيرة لسد الفجوة التمويلية الحالية التي تعاني منها مصر وتمكن الحكومة المصرية من إعادة تنظيم مسار الاقتصاد المصري.



وأضاف “جاب الله” لـ “الدستور”، أن وصول هذه الأموال للبنك المركزي المصري تمنحه مرونة اكبر في التعامل مع سعر الصرف وانهاء أزمة السوداء للدولار والقضاء عليها متوقعا أن يكون ملف تحرير سعر الصرف مطروح علي أجندة البنك المركزي خلال الفترة المقبلة .



وأشار الخبير الاقتصادي أن هذه الأموال ستساعد الدولة في إنجاح المخطط الاقتصاد لتجاوز الأزمة الحالية واستعادة قدراتها نحو التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري والذي كان في حاجه لشريحة عاجلة من النقد الأجنبي.